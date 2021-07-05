Как отмечается, покупательная способность населения упала настолько, что спрос на настоящий сыр уменьшился.
При этом несколько вырос спрос на сырозаменители: так называемый «сырный продукт», который производится из растительных масел, показал прирост на уровне 3%, примерно до 3,5 тыс. тонн.
Следует отметить, что в мае обычно снижались цены на сырье для производства сыра. Сыроделы пользовались этим и увеличивали свою прибыль, не снижая стоимости готовой продукции для потребителей вслед за подешевевшим молоком.
Однако в 2021 году цены на сырье так и не уменьшились, доходность сыродельного бизнеса не выросла даже по сравнению с зимними месяцами.
При этом если украинские производители попытаются поднять цены на свой сыр, то потеряют еще большую часть украинского рынка из-за дешевых польских сыров, беспрепятственно попадающих на Украину после подписания договора об ассоциации с ЕС.
Как отмечает украинское интернет-издание «Агропортал», украинские сыровары будут вынуждены пойти на сокращение производства, в результате чего часть предприятий просто обанкротится.