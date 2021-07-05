Выпуск сычужных сыров на Украине в мае, по сравнению с маем 2020 года, уменьшился на 15%, опустившись ниже уровня в 6 тыс. тонн, сообщил украинский портал Infagro

Как отмечается, покупательная способность населения упала настолько, что спрос на настоящий сыр уменьшился.

При этом несколько вырос спрос на сырозаменители: так называемый «сырный продукт», который производится из растительных масел, показал прирост на уровне 3%, примерно до 3,5 тыс. тонн.

Последствия евроинтеграции: украинские фермеры уничтожают урожай черешни из-за засилья импорта © Niklas Andreasson / flickr

Однако в 2021 году цены на сырье так и не уменьшились, доходность сыродельного бизнеса не выросла даже по сравнению с зимними месяцами.

При этом если украинские производители попытаются поднять цены на свой сыр, то потеряют еще большую часть украинского рынка из-за дешевых польских сыров, беспрепятственно попадающих на Украину после подписания договора об ассоциации с ЕС.

Как отмечает украинское интернет-издание «Агропортал», украинские сыровары будут вынуждены пойти на сокращение производства, в результате чего часть предприятий просто обанкротится.