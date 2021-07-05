«Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, уже к 30-летию нашей независимости», — заявил Зеленский.
Ранее сообщалось, что в стратегии внешнеполитической деятельности Украины указывается, что мирное сосуществование с Россией возможно лишь после возвращения контроля Киева над Крымом и Донбассом, а также и выплаты Москвой репараций.
Ранее Кабмин принял Стратегию внешнеполитической деятельности Украины на 2021-2024 годы и отправил ее на утверждение президенту.