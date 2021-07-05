Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Стратегию внешнеполитической деятельности Украины утвердят до 30-й годовщины независимости Украины, 24 августа. Об этом 5 июля он заявил в своем выступлении на форуме «Украина 30. Международная политика», который транслировали украинские телеканалы

«Воплощение всех приоритетов внешней политики требует четкой стратегии, построенной на наших национальных интересах. Я ожидаю, что смогу утвердить такой основательный документ, а именно Стратегию внешнеполитической деятельности Украины, уже к 30-летию нашей независимости», — заявил Зеленский.

Фабрика русофобии запущена: о чём говорит стратегия патриотического воспитания Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее Кабмин принял Стратегию внешнеполитической деятельности Украины на 2021-2024 годы и отправил ее на утверждение президенту.