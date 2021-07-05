Народный артист УССР Анатолий Паламаренко резко высказался об украинской оппозиции и русскоязычных жителях страны в интервью изданию «Украина молодая», которое было опубликовано на днях

Тут русский дух: украинский ведущий-русофоб призвал лишить запрещенного Киркорова еще и звания народного артиста © Игорь Кондратюк/Фейсбук

Ряд политических деятелей, выступающих за диалог с Россией, Паламаренко и вовсе назвал оборотнями.

«Таких оборотней мы до сих пор имеем как в низах, так и в верхах. Та же ОПЗЖ (партия "Оппозиционная платформа — За жизнь". — Ред.) — это враги наши, коллаборационисты. Я бы им даже подъемные заплатил, лишь бы они выбрались куда-нибудь в Москву или хотя бы Ростов», — заявил артист.

Паламаренко признался, что гордится своими националистическими взглядами, а также осудил жителей страны, которые «окацапливают», то есть ресифицируют, своих детей.