Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна должна стать активным участником развития двухсторонних отношений с государствами Африки. Его слова прозвучали 5 июля на форуме «Украина 30», который транслировали украинские телеканалы

Зеленский отметил, что в современном мире из-за усиления конкуренции между странами и роста государственного «эгоизма» повышается роль двусторонних договоренностей.

Украинский лидер также добавил, что важным партнером для Украины является Индия, которая рассматривается как один из лидеров азиатского континента, а весь регион Юго-Восточной Азии должен быть в фокусе внимания Украины. Африканизация Украины: путь, избранный Западом - видео

«К сожалению, пока остается без достаточного нашего внимания Африка. Это одна из ключевых точек дальнейшего мирового развития. Украина должна быть активным участником этого процесса», — отметил Зеленский.

По его словам, также будет углубляться глобальное партнерство с Японией и стратегическое партнерство с Бразилией.

Он добавил, что одним из приоритетов является усиление экономической составляющей внешней политики Украины.