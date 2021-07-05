В частности, он заявил, что Россия якобы шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе.
«Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы. На этом фоне участие государств в "Крымской платформе" — это очень простой тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?» — сказал Кулеба.
Также Кулеба заявил, что по его инициативе МИД разработал концепцию платформы и буквально через полтора месяца все «увидят ее успех».
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируется принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимается Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».