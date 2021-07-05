Участие государств в форуме «Крымская платформа» является некой проверкой на определение с позицией относительно Крыма. Об этом 5 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции во время форума «Украина 30», которую транслировали украинские телеканалы

В частности, он заявил, что Россия якобы шантажирует и угрожает другим странам, требуя не принимать участия в платформе.

«Некоторым крайне тяжело под этим давлением Москвы. На этом фоне участие государств в "Крымской платформе" — это очень простой тест о том, с кем они в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украиной и международным правом?» — сказал Кулеба.

Также Кулеба заявил, что по его инициативе МИД разработал концепцию платформы и буквально через полтора месяца все «увидят ее успех».

Крым вместо Донбасса: зачем власти Украины создают «Крымскую платформу» © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируется принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что все усилия Украины по присоединению Крыма являются нелегитимными и воспринимается Москвой как «угроза агрессии против двух субъектов Российской Федерации».