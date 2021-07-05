Российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попадании в черный список Минкульта Украины. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале 5 июля

Губерниев попал в черный список Минкульта Украины © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов. В каждом репортаже! Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи», — написал он.

Ранее сообщалось, что 22 июня Губерниев выступил в качестве ведущего на концерте «Детство и война» в Севастополе. Въезд в Крым без прохождения украинского погранконтроля, согласно законодательству Украины, является нарушением.