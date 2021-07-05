Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
«Весь мир знает, как я поддерживаю украинских спортсменов. В каждом репортаже! Минкульт Украины — это вы, идиоты, создаете угрозу для своего народа! Я плюю в ваши рожи», — написал он.
Ранее сообщалось, что 22 июня Губерниев выступил в качестве ведущего на концерте «Детство и война» в Севастополе. Въезд в Крым без прохождения украинского погранконтроля, согласно законодательству Украины, является нарушением.