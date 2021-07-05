В связи с ситуацией относительно сообщений о графическом изображении в эфире телеканала «Дом», где присутствует карта России с Крымом, телеканал сообщает, что проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения Крыма.
«Крым — это Украина, и канал "Дом" делает всё возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины для помощи нам в проведении внутреннего расследования», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, отмечается, что в одном из выпусков внезапно появляется изображение полуострова, и затем так же внезапно исчезает. Выпуск был изъят из эфира канала. Все предыдущие плановые выпуски проекта «Русский дневник» имеют утверждённую каналом графическую заставку — карта России без Крыма.
Отмечается, что «источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности». Продолжается служебная проверка. Все причастные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительный виновник установлен.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.