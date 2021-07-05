Украинский телеканал «Дом», который был запущен для вещания в Донбассе и Крыму, просит СБУ помочь провести внутреннее расследование после трансляции в эфире карты с российским Крымом. Об этом 5 июля сообщается на сайте телеканала

В связи с ситуацией относительно сообщений о графическом изображении в эфире телеканала «Дом», где присутствует карта России с Крымом, телеканал сообщает, что проект «Русский дневник» имеет графическую заставку с картой РФ, но без изображения Крыма.

«Крым — это Украина, и канал "Дом" делает всё возможное для возвращения его домой, становясь при этом объектом диверсий и провокаций. Публично обращаемся к Службе безопасности Украины для помощи нам в проведении внутреннего расследования», — говорится в сообщении.

Теле-«Дом» с химерами, или Как бороться с привидениями © Facebook, Телеканал Дом

Отмечается, что «источники происхождения и попадания фейковой заставки выясняются Службой внутренней безопасности». Продолжается служебная проверка. Все причастные к этому проекту лица пока отстранены от выполнения своих обязанностей. Предварительный виновник установлен.

Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, в ходе которого большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ.