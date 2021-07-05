В апреле на Украине был создан Благотворительный фонд защиты свободы слова, в наблюдательный совет которого вошли политики, деятели культуры и науки. Его главная цель — защита журналистов и предотвращение давления на СМИ в стране.
«Прежде всего это фонд защиты журналистов. Вы же видите, что делается у нас: на [Руслана] Коцабу напали буквально несколько дней назад, вчера побили журналиста в Харьковской области, который фотографировал незаконную вырубку лесов. У нас творится беспредел, и, когда спрашивают, когда закончится этот беспредел, очевидно, когда эта власть сменится», — заявил Быстряков.
Он подчеркнул, что находящиеся у власти люди заявляют о «любви» к Украине только на основании того, что «очень хорошо с нее имеют».
В свою очередь, Благотворительный фонд защиты свободы слова, по словам композитора, осуществляет сбор средств в поддержку журналистов, подвергшихся давлению со стороны власти, и их родственников. Так, недавно фонд собрал средства для матери убитого в 2015 году в Киеве Олеся Бузины.
Также Быстряков напомнил о творческих конкурсах, организуемых фондом. Например, после заседания 5 июля был объявлен конкурс на произведение о защите природы Украины.
В конце июня радикалы напали на Коцабу, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе. Националисты облили журналиста зеленкой, попав ему в глаз, на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска.