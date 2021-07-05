Благотворительный фонд защиты свободы слова на Украине оказывает, прежде всего, финансовую поддержку журналистам, столкнувшимся с угрозой здоровью и жизни из-за профессиональной деятельности. Об этом член набсовета фонда, композитор и пианист Владимир Быстряков рассказал в комментарии изданию Украина.ру 5 июля

Владимир Быстряков: кто он © rian.com.ua

«Прежде всего это фонд защиты журналистов. Вы же видите, что делается у нас: на [Руслана] Коцабу напали буквально несколько дней назад, вчера побили журналиста в Харьковской области, который фотографировал незаконную вырубку лесов. У нас творится беспредел, и, когда спрашивают, когда закончится этот беспредел, очевидно, когда эта власть сменится», — заявил Быстряков.

Он подчеркнул, что находящиеся у власти люди заявляют о «любви» к Украине только на основании того, что «очень хорошо с нее имеют».

В свою очередь, Благотворительный фонд защиты свободы слова, по словам композитора, осуществляет сбор средств в поддержку журналистов, подвергшихся давлению со стороны власти, и их родственников. Так, недавно фонд собрал средства для матери убитого в 2015 году в Киеве Олеся Бузины.

Также Быстряков напомнил о творческих конкурсах, организуемых фондом. Например, после заседания 5 июля был объявлен конкурс на произведение о защите природы Украины.

В конце июня радикалы напали на Коцабу, который ранее отбыл 1,5 года под стражей из-за бойкота призыва к мобилизации в связи с конфликтом в Донбассе. Националисты облили журналиста зеленкой, попав ему в глаз, на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска.