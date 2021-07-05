«Перемещение Монумента славы в музей "Территория террора" завершено. С апреля этого года проходил демонтаж советского Монумента славы. Части Монумента перевозили в наш Музей — 12 июня завершилось перемещение 4, 5 и 6 горельефов. Сейчас долгий процесс "переезда" закончен. Посетители Музея могут увидеть Монумент на территории комплекса — наша команда до сих пор работает над обустройством частей горельефа», — сказано в сообщении.
Закон о декоммунизации вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В его рамках в стране сменились сотни названий. Причем коснулось это не только улиц, станций метро и городов. Также было демонтировано более 2,5 тысячи памятников.