Во Львове демонтированный советский Монумент славы переместили в музей «Территория террора». Сообщение об этом появилось на странице музея в Facebook 4 июля

«Перемещение Монумента славы в музей "Территория террора" завершено. С апреля этого года проходил демонтаж советского Монумента славы. Части Монумента перевозили в наш Музей — 12 июня завершилось перемещение 4, 5 и 6 горельефов. Сейчас долгий процесс "переезда" закончен. Посетители Музея могут увидеть Монумент на территории комплекса — наша команда до сих пор работает над обустройством частей горельефа», — сказано в сообщении.