Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутат Верховной Рады Виктор Медведчук выразил соболезнования в связи со смертью советского и российского режиссера Владимира Меньшова. Соответствующее заявление было размещено 5 июля на сайте партии

В понедельник, 5 июля, стало известно о кончине Меньшова на 82-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения после COVID-19.

Медведчук рассказал, что был лично знаком с ушедшим режиссером, а также выразил соболезнования близким и коллегам Меньшова. Человек на своём месте. Как жил и умер Владимир Меньшов © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Великий кинорежиссер, актер, сценарист, любимец миллионов во всех уголках земного шара, Владимир Валентинович стал целой эпохой в истории советского кинематографа», — говорится в материале.

Депутат Рады также напомнил, что Меньшову с 2016 года был запрещен въезд на Украину, при этом «сами украинцы никогда не разделяли эту позицию власти».

«Для многих поколений наших граждан он всегда был и остается одним из самых любимых режиссеров», — считает Медведчук.

Ранее писатель и политик Захар Прилепин вспоминал, как Меньшов передал ему 1 млн рублей на помощь ополченцам Донбасса. Незадолго до смерти режиссер вошел в первую пятерку федерального списка партии Прилепина «Справедливая Россия — За правду» на выборах в Госдуму.