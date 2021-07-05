Российский исполнитель Валерий Меладзе в интервью Ксении Собчак жестко раскритиковал свою украинскую коллегу по сцене Олю Полякову. Он сравнил ее со скандальным стилистом Сергеем Зверевым и заявил, что не считает ее певицей. Соответствующее видео было обнародовано 5 июля в YouTube

Меладзе признался, что Полякова в свое время просто «шокировала» его. Бывшая Валерия Меладзе рассказала, как дети пережили уход отца © interesnyefakty.org

«Во-первых, это фрик, а не исполнитель, мне кажется. Я помню, что Ольга Полякова запомнилась мне тем, что она ходила в купальнике в общественных местах и с короной на голове, как Сергей Зверев», — сказал поп-певец.

Таким образом Валерий Меладзе попытался защитить своего брата, продюсера Константина Меладзе, которого ранее обвинила в домогательствах украинская певица Ани Лорак. Об аналогичном случае позднее заявила также Оля Полякова. Вскоре Лорак дезавуировала свое заявление, подчеркнув, что ее слова были искажены и не правильно поняты.

Меладзе родился в Грузии. После школы поехал поступать в институт в Николаеве Украинской ССР, так как там уже учился его старший брат — будущий композитор, музыкальный продюсер Константин Меладзе. Валерий прожил на Украине порядка 11 лет. Его брат и племянники до сих пор живут в Киеве.

Меладзе признавался, что не дает концерты в Крыму, чтобы иметь возможность бывать на Украине, где у него живут родственники и друзья. Он также намерен выступить на фестивале Atlas Weekend в Киеве, который будет проходить с 7 по 11 июля этого года. Украинские праворадикалы призвали организаторов отказаться от приглашения российскому певцу.