Белорусская исполнительница, имеющая гражданство РФ, открыто поддерживала оппозиционные протесты в республике. В отношении нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.
«Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по части 3 статьи 130, части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А… В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что артистка с августа прошлого года публиковала в сети данные, направленные на возбуждение социальной вражды в отношение «сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти, выступающих за соблюдение правопорядка и сохранение действующего государственного конституционного строя Республики Беларусь».
Также певица, по данным ведомства, в группе с неустановленными лицами опубликовала в интернете сведения, оскорблявшие президента Белоруссии, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».
В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.