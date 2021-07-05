Генпрокуратура Белоруссии потребовала от России выдать певицу Анжелику Агурбаш для привлечения ее к ответственности по открытым против нее уголовным делам. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила пресс-служба ведомства

Белорусская исполнительница, имеющая гражданство РФ, открыто поддерживала оппозиционные протесты в республике. В отношении нее возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды и за публичное оскорбление президента Александра Лукашенко.

«Генеральная прокуратура в мае 2021 года возбудила уголовные дела по части 3 статьи 130, части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении Агурбаш А.А… В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру Российской Федерации в июне 2021 года направлена просьба о ее выдаче для привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Через форточку в туалете. Кто и как из белорусских оппозиционеров оказался на Украине © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также певица, по данным ведомства, в группе с неустановленными лицами опубликовала в интернете сведения, оскорблявшие президента Белоруссии, «соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».

В Белоруссии больше полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Поводом для них стали обвинения в фальсификациях при проведении голосования. Акции жестко подавлялись милицией и ОМОН. Эпизодические локальные протесты происходят в стране до сих пор.