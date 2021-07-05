Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в НАТО является вопросом времени и цены, которую страна должна заплатить. Его слова прозвучали 5 июля на пресс-конференции во время форума «Украина 30», которую транслировали украинские телеканалы

«Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами», — сказал Кулеба.

Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины

Также министр заявил, что на этом фоне Украина развила военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.