«Украина будет членом НАТО. Это вопрос времени и цены, которую мы заплатим. А пока мы не члены большого альянса, должны окружить себя альянсами с дружественными государствами», — сказал Кулеба.
По его словам, пока Украина не является членом НАТО, страна не имеет гарантий безопасности от других государств. Он также отметил, что ряд «важных стран мира» по политическим причинам не продает вооружение, которое способно укрепить украинскую оборону. Кулеба назвал сложившуюся ситуацию «суровой реальностью».
Также министр заявил, что на этом фоне Украина развила военно-техническое сотрудничество с США, Великобританией и Турцией.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина является страной-претендентом на членство в альянсе, но для вступления должна сделать больше для реализации всех реформ.