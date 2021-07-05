«Полное недоумение. Дуракам закон не писан. Все знают, как я поддерживаю Украину на спортивных соревнованиях. Ни один комментатор этого не делает, как я это делаю. Хочу просто посочувствовать людям, которые это сделали. Ко мне прекрасно относятся на Украине, я прекрасно общаюсь со спортсменами. Правда всегда лучше кривды. Нас не разделить», — сказал Губерниев.
По мнению телеведущего, решение вскоре отменят.
«Пусть они пересмотрят мои репортажи и как я поддерживаю всех украинских спортсменов. А если они обиделись на моё замечание, что русский язык объединяет сборную Украины по футболу… То тут нечего пенять на зеркало, коли рожа крива. Я уже начал получать письма поддержки от украинцев. Это приятно», — добавил он.
Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Губерниева в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины.
Известно, что 22 июня Губерниев выступил в качестве ведущего концерта «Детство и война», который прошел в Севастополе в рамках фестиваля «Белый пароход». В соответствии с украинским законодательством, приезд в Крым без прохождения украинского погранконтроля является нарушением.