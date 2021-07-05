«Я недавно делал натальную карту, где мне сказали никому-никому не рассказывать, сколько я зарабатываю денег, даже своей жене, поэтому, знаете, я звездам доверяю», — заявил Дантес.
Ведущая удивилась, что певец составлял себе натальную карту, так как думала, что он не верит в подобные вещи.
«Это же прикольно, слушайте, можно прыгать с парашютом, можно кататься на вейк-серфе, как я это делаю. Надо все в жизни попробовать. Мне было интересно — то, что мне нравится, я взял для себя, то, что мне не нравится, я не взял для себя», — рассказал он.
Ранее Дантес рассказал, что на творческом пути одним из главных своих советчиков считает Потапа, однако становиться его подопечным не собирается, так как певцу больше нравится, когда он может зарабатывать деньги сам.