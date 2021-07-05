Журналистка Екатерина Осадчая поинтересовалась у украинского певца Владимира Дантеса, кто зарабатывает больше - он или его жена певица Надя Дорофеева, и получила неожиданный ответ. Разговор состоялся в рамках программы «Светская жизнь» 4 июля

Носи усы: украинский певец Дантес призвал бороться за права косматых женщин © Дантес/Инстаграм

Ведущая удивилась, что певец составлял себе натальную карту, так как думала, что он не верит в подобные вещи.

«Это же прикольно, слушайте, можно прыгать с парашютом, можно кататься на вейк-серфе, как я это делаю. Надо все в жизни попробовать. Мне было интересно — то, что мне нравится, я взял для себя, то, что мне не нравится, я не взял для себя», — рассказал он.

Ранее Дантес рассказал, что на творческом пути одним из главных своих советчиков считает Потапа, однако становиться его подопечным не собирается, так как певцу больше нравится, когда он может зарабатывать деньги сам.