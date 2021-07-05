Преподаватель Николаевского института права, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин, профессор Сергей Шубин угодил в скандал из-за негативных заявлений об Украине и украинском языке в соцсетях. Об этом на своем YouTube-канале 4 июля рассказал украинский радикал Сергей Стерненко

По словам Стерненко, Шубин на своей странице в социальной сети называл украинский язык «блевотой» и высказывал мнение о том, что он навязывается насильно и вызывает отторжение.

Также радикал заметил, что Шубин в Facebook подписан на множество страниц, посвященных деятельности партии оппозиционного блогера Анатолия Шария, Владимиру Путину и «русскому миру».

Оскара Кучеру внесли в черный список Украины после соответствующего требования Стерненко - СМИ © Оскар Кучера/Инстаграм

В своем блоге радикал упомянул других преподавателей, например, сотрудника ОНУ имени Мечникова Дениса Ситникова, который ездит на отдых в «оккупированные» Абхазию и Крым.

Стерненко также напомнил о предыдущем скандале с участием Шубина: во время одной из лекций преподаватель рассказывал студентам, что Украину ждет распад, а первыми отделятся западные регионы. Кроме того, по словам радикала, Шубин считает, что запрещенная на Украине георгиевская лента воспринимается в стране неправильно и символизирует героизм.

Стоит отметить, что сам Стерненко приговорен к 7 годам лишения свободы за похищение депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Кроме того, по решению суда, у Стерненко конфисковали половину имущества.

5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор. Позднее Одесский апелляционный суд заменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест и заменил 7 лет тюрьмы на один год условно в качестве испытательного срока.