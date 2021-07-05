В пятницу, 2 июля, под Винницей спустя несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса скончался мужчина.
«Серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом», — заявили в Pfizer.
Компания выразила соболезнование семье умершего украинца.
В свою очередь, в Винницкой облгосадминистрации причину смерти связали с острой сердечной недостаточностью у мужчины, отметив, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины зафиксировано не было.