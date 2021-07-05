Компания-производитель вакцины от коронавируса Pfizer заявила, что никакой связи между использованием их препарата и смертью мужчины на Украине официально не установлено, передает на днях Reuters

Не тромбоз: медики назвали причину смерти привитого Pfizer украинца © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Серьезные побочные эффекты, не связанные с вакциной, к сожалению, могут возникать с такой же скоростью, как и среди населения в целом», — заявили в Pfizer.

Компания выразила соболезнование семье умершего украинца.

В свою очередь, в Винницкой облгосадминистрации причину смерти связали с острой сердечной недостаточностью у мужчины, отметив, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины зафиксировано не было.