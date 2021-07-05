Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поставки оружия из Германии являются вопросом принципа и Киев намерен их добиться. Его слова прозвучали 5 июля на пресс-конференции во время форума «Украина 30», которую транслировали украинские телеканалы

Он заявил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры двух стран обсудят вопрос безопасности, нормандский формат, «Северный поток-2», а также инвестиции. Гаспарян объяснил, почему на самом деле США поставляют Украине не оружие, а всякую рухлядь © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

«Мы понимаем, что канцлер [Ангела Меркель] уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась… Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать», — отметил Кулеба.

Также, по его мнению, политика Берлина должна измениться относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуация в Донбассе должна решаться мирным путем.