Он заявил, что во время визита президента Владимира Зеленского в Германию в июле лидеры двух стран обсудят вопрос безопасности, нормандский формат, «Северный поток-2», а также инвестиции.
«Мы понимаем, что канцлер [Ангела Меркель] уходит. Сейчас точно не скажешь, какой будет политика Германии. Мы работаем над тем, чтобы по ряду вопросов позиция Германии изменилась… Вопрос продажи оружия Украины, я считаю, что это уже вопрос принципа. Эта поставка должна состояться, мы должны эту стену сломать», — отметил Кулеба.
Также, по его мнению, политика Берлина должна измениться относительно европейской перспективы и вступления Украины в НАТО.
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас исключил поставки оружия Украине, поскольку, по его словам, ситуация в Донбассе должна решаться мирным путем.