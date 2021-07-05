Фирменный магазин спортивной одежды Puma в Киеве подвергся нападению со стороны националистов, которые выступают против представителя новой коллекции - певца Ивана Дорна. Об этом 5 июля сообщает Klymenko Time в Telegram

«Кошмар музыканта»: Дорн попал в санаторий для потерявших вдохновение исполнителей © Иван Дорн/Инстаграм Сергей Стерненко», — говорится в материале.

В частности, националисты оставили надписи: «Террористы», «Спонсоры сепаратистов» и «Бизнес на крови».

Националисты невзлюбили украинского певца за выступления в России. Также Дорн называл происходящее между Россией и Украиной — ссорой между братьями.

Скандал вокруг спортивного бренда разгорелся в середине июня, когда торговая марка представила певца, как лицо своей новой коллекции кроссовок.