«Они пошли и расписали черно-красными надписями пол, но даже не в самом магазине, а перед его входом в столичном ТРК "Скай Молл". О чем сообщил предводитель и идейный вдохновитель всех "настоящих украинцев" Сергей Стерненко», — говорится в материале.
В частности, националисты оставили надписи: «Террористы», «Спонсоры сепаратистов» и «Бизнес на крови».
Националисты невзлюбили украинского певца за выступления в России. Также Дорн называл происходящее между Россией и Украиной — ссорой между братьями.
Скандал вокруг спортивного бренда разгорелся в середине июня, когда торговая марка представила певца, как лицо своей новой коллекции кроссовок.