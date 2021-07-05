«Личное задание от министра иностранных дел и мое личное задание. Каждый разговор и контакт с нашими иностранными коллегами я использую для формирования поддержки нашего государства со стороны мировых мощных лидеров… Должен быть экономический результат вашей работы», — отметил Зеленский.
По его словам, одним из приоритетов является усиление экономического вектора внешней политики.
Зеленский отметил, что именно экономическая дипломатия должна эффективно способствовать развитию экономики на Украине. Также украинский лидер отметил, что задание национальной дипломатии и каждого посла — усиливать экономическую составляющую работы всех ваших учреждений.