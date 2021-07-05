Президент Украины Владимир Зеленский дал задание дипломатам формировать сильный внешний фронт государства, который должен показать экономический результат. Об этом 5 июля он заявил на форуме «Украина 30», который транслировали украинские телеканалы

Зеленский назвал «Северный поток-2» ловушкой безопасности © REUTERS, Gleb Garanich По его словам, одним из приоритетов является усиление экономического вектора внешней политики. Зеленский отметил, что именно экономическая дипломатия должна эффективно способствовать развитию экономики на Украине. Также украинский лидер отметил, что задание национальной дипломатии и каждого посла — усиливать экономическую составляющую работы всех ваших учреждений.