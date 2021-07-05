Президент Украины Владимир Зеленский выступил против строительства газопровода «Северный поток-2», назвав проект ловушкой безопасности для Украины и Европы. Заявление лидера страны 5 июля на форуме «Украина 30» транслировали украинские телеканалы

Глава МИД Украины признал, что ситуация с «Северным потоком 2» складывается для Киева плохо © president.gov.ua

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 миллиарда долларов.

В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 миллиарда куб. м по сравнению с 2019 годом.