«Это прямая ловушка безопасности для всех. Нужно и в дальнейшем противодействовать реализации этого проекта. Вся Европа должна объединяться, чтобы противодействовать этой энергетической угрозе», — заявил Зеленский.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того, он заявил о готовности подать иск против Российской Федерации в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 миллиарда долларов.
В 2020 году Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему в Европу на 38% до 55,8 миллиарда куб. м по сравнению с 2019 годом.