Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что слишком опытен для того, чтобы захотеть стать лидером страны. Об этом 4 июля он заявил в эфире «24 канала»

«Я намного более опытный человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет… У меня хватает работы на той должности сейчас, которую мне поручил Владимир Александрович [Зеленский]. И этой работы очень много», — сказал он.

Азаров высмеял главу СНБО Украины за слова о желании РФ присвоить Черное море © Факти ICTV / Факти ICTV / Перейти в фотобанк

В мае спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он слишком сконцентрирован на исполнении своих обязанностей в настоящее время, чтобы задумываться о возможности пойти в президенты на будущих выборах.

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может не успеть завершить все свои начинания на посту главы государства за один срок, и допустил, что будет переизбираться. При этом, согласно опросу КМИС на конец мая — начало июня, более 54% украинцев против выдвижения Зеленского на новый срок.