«Я намного более опытный человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет… У меня хватает работы на той должности сейчас, которую мне поручил Владимир Александрович [Зеленский]. И этой работы очень много», — сказал он.

Азаров высмеял главу СНБО Украины за слова о желании РФ присвоить Черное море
Азаров высмеял главу СНБО Украины за слова о желании РФ присвоить Черное море
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Секретарь СНБО считает ошибочным мнение, что президентство — это «мед с утра до вечера».

В мае спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он слишком сконцентрирован на исполнении своих обязанностей в настоящее время, чтобы задумываться о возможности пойти в президенты на будущих выборах. 

Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может не успеть завершить все свои начинания на посту главы государства за один срок, и допустил, что будет переизбираться. При этом, согласно опросу КМИС на конец мая — начало июня, более 54% украинцев против выдвижения Зеленского на новый срок. 