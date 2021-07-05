«Я намного более опытный человек, чтобы сказать, что у меня таких планов нет… У меня хватает работы на той должности сейчас, которую мне поручил Владимир Александрович [Зеленский]. И этой работы очень много», — сказал он.
Секретарь СНБО считает ошибочным мнение, что президентство — это «мед с утра до вечера».
В мае спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он слишком сконцентрирован на исполнении своих обязанностей в настоящее время, чтобы задумываться о возможности пойти в президенты на будущих выборах.
Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может не успеть завершить все свои начинания на посту главы государства за один срок, и допустил, что будет переизбираться. При этом, согласно опросу КМИС на конец мая — начало июня, более 54% украинцев против выдвижения Зеленского на новый срок.