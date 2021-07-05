Погода и запрет РФ на экспорт ряда товаров из Украины вносят свои коррективы в продуктовую корзину украинцев - цены на некоторые продукты постоянно меняются. Чего на Украине будет вдоволь, а что может быть в дефиците, выяснило издание Vesti.ua 5 июля

Почем персики? Украинский эксперт спрогнозировала цены на сезонные фрукты и ягоды © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Как отметил глава экономического клуба Олег Пендзин, ожидать, что цены на запрещенные к экспорту товары рухнут на Украине, не стоит.

«На моей памяти уже лет двадцать РФ запрещает какие-то товары из Украины, Украина — из РФ. Вы же помните, даже когда были теплые дружественные отношения с северным соседом, разворачивались "сырные" и "конфетные" войны. Этот процесс не завязан на дружбе или вражде, он завязан на финансово-экономических интересах конкретных производителей РФ. Как только местные производители увеличивают производство, тут же стараются выбить конкурентов… Но то, что товар не продадут в РФ, никак не скажется на ценах внутреннего рынка. Скажем, сахар мы поставляем не только в РФ, и его цена не изменится, потому что она формируется, исходя из мирового рынка. То же самое у нас и с подсолнечным маслом, и по зерновой группе. Мы слишком много продаем товаров на экспорт по всему миру, поэтому та часть, которая не пойдет в Россию, пойдет в другие страны», — рассказал эксперт.

При этом президент ассоциации «Укркондпром» Александр Балдинюк обратил внимание на то, что на Украине сегодня цена на сахар в два раза выше, чем в Европе.

«На протяжении уже 11 месяцев наша переработка получает сахар по самой высокой в мире цене. Стоимость сахара на Лондонской бирже упала до 432 доллара за тонну, в то время как в Украине цена выросла до более чем 780 долларов за тонну. То есть сегодня цена в Украине почти в два раза выше, чем европейская. Производство сахара в этом сезоне составило 1,2 миллиона тонн при потреблении внутри страны 1,5 миллиона тонн. С учетом импорта, дефицит составляет 60-70 тысяч тонн, а это привело к подорожанию кондитерских изделий на 15-20%», — сказал он.

В то же время в рознице цена на сахар постоянно снижается. Если в начале мая сахар-песок продавали по цене около 25 гривен/кг (67,1 руб.), то уже с 1 июня благодаря поступлению на рынок сахара из ЕС опустилась до 24,9 гривны/кг (66,8 руб.). В результате очередных поставок ожидается снижение цен в июле на 1-2 гривны.

При этом цены падают не только на сахар, но и на сезонные фрукты и ягоды. Так, только за одну неделю малина подешевела на оптовом рынке на 48%, и теперь ее можно приобрести по 60-120 гривен/кг (161-322 руб.). Впрочем, в прошлом году ягода стоила почти в два раза дешевле.

Украина импортировала рекордные объемы фруктов © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«На прилавках украинских торговых точек появились смородина, крыжовник и ежевика. Пока цена высокая, не уступает малине, но по мере увеличения предложения стоимость вкусных и полезных сезонных ягод будет стремительно снижаться», — рассказала аграрный аналитик Валерия Скидан.

Также, по ее словам, в июле традиционно идет снижение цен от 15% до 30% на овощи — огурцы, помидоры, болгарский перец, баклажаны, кабачки. Подешевели также укроп, шпинат, щавель и петрушка, но подорожали салат айсберг, базилик и кинза.

А вот ранних бахчевых в этом году не будет. Аграрии уже дважды пересевали бахчу, поэтому время сбора урожая сместится на август-сентябрь, а ценники, скорее всего, будут высокими.

«Ранние сорта арбузов на рынках есть, но они выращены под пленкой. Поэтому и вкус у них так себе, и цена заоблачная — на оптовых рынках продавцы просят по 20 гривен (53,7 руб. — ред.) за килограмм. Дешевле полевые арбузы, но с учетом холодной дождливой погоды они созреют нескоро. Плюс десятки гектаров владельцам пришлось сеять заново, потому что их затопили дожди. Так что когда урожай будет — неизвестно», — сообщил аграрий из села Виноградово Херсонской области Сергей.