В Польше частично или полностью вакцинировались почти 30 тысяч иностранцев – среди них наибольшую группу составляют украинцы. Об этом 4 июля сообщил Укринформ со ссылкой на польский Минздрав

«До конца июня в целом 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократную вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, две дозы — 1797 украинцев», — сообщили в ведомстве.

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Иностранцы, имеющие польский идентификационный код (PESEL), получают направление на прививку автоматически. В противном случае необходимо получить направление у врача на основании загранпаспорта.

Вакцинация от коронавируса началась в Польше в декабре 2020 года. В настоящее время в стране одобрено четыре вакцины: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.