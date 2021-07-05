«До конца июня в целом 29 212 иностранцев воспользовались правом вакцинироваться против COVID-19 в Польше. Наибольшую группу составляют граждане Украины. Первую дозу вакцины или однократную вакцину Janssen (Johnson & Johnson) получили 10 632 гражданина Украины, две дозы — 1797 украинцев», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что украинцы прививаются в Польше на тех же основаниях, что и граждане страны, и вакцина для них бесплатна.
Иностранцы, имеющие польский идентификационный код (PESEL), получают направление на прививку автоматически. В противном случае необходимо получить направление у врача на основании загранпаспорта.
Вакцинация от коронавируса началась в Польше в декабре 2020 года. В настоящее время в стране одобрено четыре вакцины: Johnson&Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer/BioNTech.