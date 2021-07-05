Известный украинский YouTube-блогер Ивангай (Иван Рудской) записал видео о конфликте с блогером Юрием Дудем, в котором назвал их ссору попыткой привлечь внимание к конфликту в Донбассе. Ролик он опубликовал на своем канале 4 июля

Ранее Ивангай обвинил Дудя в том, что тот вырезал из его интервью фрагменты о голодоморе и конфликте в Донбассе. Дудь объяснил, что фрагменты были вырезаны на монтаже, так как мысль была высказана несвязно. Позже он опубликовал вырезанный отрывок.

«Мой конфликт с Юрой Дудем — это вовсе не конфликт, а попытка привлечь внимание к украино-российской войне, жертвами которой стали более 13 тысяч украинцев, жертвы со стороны России умалчиваются. Юра, я тебя уважаю и слежу за тем, что ты делаешь, мы лишь "информационные войны", и пока другие ставят на кон свои жизни, мы жертвуем лишь репутацией», — сказал Ивангай.

«Муравей превратился в гуманоида»: украинская блогерша побила новый рекорд по хейту © Алена Омович/Инстаграм

Кроме того, блогер выразил надежду на возобновление прямых авиарейсов между Россией и Украиной.

В этом же ролике Ивангай извинился перед своей бывшей возлюбленной Марьяной Ро, которой он, по его словам, наговорил грубостей при расставании.

Термин «украино-российская война», о котором упомянул Ивангай, является расхожим штампом в риторике нынешней украинской политической элиты. В Кремле неоднократно заявляли, что РФ не является стороной конфликта, а урегулирование ситуации в Донбассе является внутренним делом Украины.