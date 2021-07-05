В Киеве в ночь на 4 июля патрульная полиция остановила авто, за рулем которого находился депутат от «Слуги народа» Евгений Брагар. Его заподозрили в вождении в состоянии наркотического опьянения, сообщает PavlovskyNEWS

На Украине вступила уголовная ответственность за повторное вождение в пьяном виде © Украина.Ру Причиной для остановки стало то, что у авто нардепа не освещался номерной знак. Брагару предложили проехать для сдачи анализа на наличие наркотиков в крови. У «слуги народа» забрали водительское удостоверение, выдав ему временное разрешение на вождение. По словам парламентария, патрульные требовали у него взятку с выключенной боди-камерой.

«Как мне рассказали в партии специалисты, которые занимаются Нацполицией, эта отработанная схема, по которой кошмарят обычных граждан. Останавливают под каким-то надуманным поводом. Меня остановили под предлогом того, что одна из двух лампочек, которые подсвечивают номера, якобы не работала. После этого я выхожу посмотреть на лампочку, и говорят, что я вроде как в нетрезвом состоянии», — рассказал нардеп.

По его словам, он согласился пройти тест на драгере и попросил это сделать в присутствии двух понятых. Брагар уточнил, что, когда он согласился на тест, полицейская сказала, что нардеп, вероятно, находится в состоянии наркотического опьянения.

«Мне начали светить фонариком в лицо, язык просили показывать. Мне намекали на взятку, потому что это стандартная схема, когда человеку предъявляют такие обвинения… Я проигнорировал это и сказал, что готов пройти наркологическую экспертизу», — сказал политик.

О том, что Брагар — депутат Рады, патрульные, по его словам, узнали уже в наркологической клинике, куда его привезли на экспертизу.

Коллеги по партии сообщили, что анализы, которые брала полиция, показали негативный результат. При этом Брагар рассказал, что перед этим якобы параллельно сдал тест в частной клинике, и теперь у него на руках два отрицательных теста. Он уточнил, что написал жалобу на действия полицейских, и намерен добиться для них дисциплинарного наказания.

Департамент патрульной полиции Украины сообщил, что проверит законность действий своих сотрудников.

«В Киеве сотрудники патрульной полиции остановили авто Toyota под управлением народного депутата Украины. По подозрению правоохранителей, народный депутат, вероятно, нарушал требования ст. 130 КУоАП ("Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции"), поэтому его направили на освидетельствование», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что впоследствии народный депутат в социальной сети заявил о нарушениях со стороны патрульных полицейских.

«По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам», — заявили в департаменте.

Это второй за неделю скандал с участием «слуг народа» из-за подозрения в пьяной езде. В Одессе в ночь на 28 июня за нарушение ПДД патрульные остановили авто нардепа Игоря Васильковского. Политика заподозрили в том, что он сел за руль нетрезвым. У Васильковского «была нарушена координация движений, а зрачки не реагировали на свет». От прохождения освидетельствования в медучреждении Васильковский отказался.