В Житомире начали изготавливать съедобную посуду из конопли. Об этом 4 июля рассказал биодизайнер Олег Земнухов, слова которого приводит Укринформ

«Слуга народа» Радуцкий хочет отслеживать кусты конопли на Украине по GPS © CC0, Pixabay

По его словам, после мытья такую посуду можно использовать повторно и даже есть.

Биодизайнер сделал из конопли также обувь, одежду, губки для мытья посуды, жалюзи, халву, квас.

В планах, изготовить из конопли строительные материалы.

«Отходы после обработки стебля конопли, можно использовать как сырье для строительного материала — коноплебетона. Когда строится каркас, его затрамбовывают известью с этими отходами. Через три дня снимают обшивку — и стена готова. Планирую построить таким образом свою мастерскую», — добавил Земнухов.