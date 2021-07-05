«В бактериальную целлюлозу, состоящую из смеси бактерий и грибов, я вживляю волокна и листочки конопли. Из этого образуется пленка, из которой изготавливаю посуду, которая является альтернативой пластиковой. Если пленка толще, то ее можно применять как искусственную кожу», — объяснил Земнухов.
По его словам, после мытья такую посуду можно использовать повторно и даже есть.
Биодизайнер сделал из конопли также обувь, одежду, губки для мытья посуды, жалюзи, халву, квас.
В планах, изготовить из конопли строительные материалы.
«Отходы после обработки стебля конопли, можно использовать как сырье для строительного материала — коноплебетона. Когда строится каркас, его затрамбовывают известью с этими отходами. Через три дня снимают обшивку — и стена готова. Планирую построить таким образом свою мастерскую», — добавил Земнухов.