Один человек погиб в крымском селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма, где подтопило десятки домов. Об этом 4 июля сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике

Решило ли наводнение проблему воды в Крыму? Разъяснения от эксперта Анатолия Копачевского © crimea-radio.ru уточнил источник, по предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Ранее масштабные осадки в Крыму привели к тому, что три реки — Бельбек, Коккозка и Бага — вышли из своих берегов. В Куйбышево «прошла волна воды», которая подтопила 50 домов. Глава администрации района Людмила Пучкова сообщила, что один человек числится пропавшим без вести.

Тем временем в Севастополе коммунальщики приведены в состояние повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В городе создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды и потопа. Из-за непогоды закрыто движение по трассе между селами Родниковое и Передовое.

В соцсетях местные жители сообщают, что из-за дождя пострадало здание аэропорта Симферополь, у которого начала протекать крыша.

В Крыму 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение.