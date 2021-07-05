Как уточнил источник, по предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды, одна из них погибла, вторая госпитализирована.
Ранее масштабные осадки в Крыму привели к тому, что три реки — Бельбек, Коккозка и Бага — вышли из своих берегов. В Куйбышево «прошла волна воды», которая подтопила 50 домов. Глава администрации района Людмила Пучкова сообщила, что один человек числится пропавшим без вести.
Тем временем в Севастополе коммунальщики приведены в состояние повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. В городе создали оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды и потопа. Из-за непогоды закрыто движение по трассе между селами Родниковое и Передовое.
В соцсетях местные жители сообщают, что из-за дождя пострадало здание аэропорта Симферополь, у которого начала протекать крыша.
В Крыму 4 и 5 июля объявили штормовое предупреждение.