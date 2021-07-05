«США являются членом ОБСЕ — они имеют право войти в этот формат. Вопрос скорее вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас у политического советника президента [Владимира] Зеленского Андрея Ермака идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд», — сказал он.
Арестович добавил, что результат этих консультаций станет известен после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем будущих переговоров между Байденом и Зеленским станет участие Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе.
Москва констатирует, что власти Украины не хотят выполнять Минские договоренности, а потому последовательно пытаются уйти от них или чем-то заменить. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову».