Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры с замгоссекретаря США Викторией Нуланд по поводу участия США в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом советник Ермака, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявил в эфире телеканала «Дом» 4 июля

Украинский вице-премьер раскрыл план по вовлечению США в переговоры по Донбассу © пресс-служба президента Украины Владимира] Зеленского Андрея Ермака идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд», — сказал он.

Арестович добавил, что результат этих консультаций станет известен после встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что одной из ключевых тем будущих переговоров между Байденом и Зеленским станет участие Вашингтона в урегулировании ситуации в Донбассе.

Москва констатирует, что власти Украины не хотят выполнять Минские договоренности, а потому последовательно пытаются уйти от них или чем-то заменить. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, команда Зеленского «извивается как может», пытаясь перевернуть Минские соглашения «с ног на голову».