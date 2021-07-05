По его словам, матч был «не лучшим, но мы с нашей сборной и в радости, и в поражении».
«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную команду. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче со Швецией. Благодарим пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. Мы двигаемся вперед. Вперед к победе. Слава Украине», — сказал Порошенко.
Пользователи соцсети обратили внимание на речь политика. Некоторые комментаторы предположили, что бывший украинский лидер был пьян: «Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже», «Он еле держится на ногах», «Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной» и др.
Другие же заступились за Порошенко, указав на его усталость, а также напомнив, что он взрослый человек, который имеет право выпить: «Ну, может, и выпил на эмоциях! Ну и что? А мы тут с вами что, клуб трезвости? Выходной день! Эмоции! Вот прицепились идеальные представители человечества!», «Это президент, который не спал всю ночь, переживал вместе с народом за нашу сборную. Единственный, при котором мне не было стыдно, что я за него голосовала!» и др.
Третьего июля сборная Украины в матче 1/4 финала ЕВРО-2020 проиграла национальной команде Англии. Уже в первом тайме, на первых минутах матча украинцы пропустили гол. Еще три гола англичане забили во втором тайме.