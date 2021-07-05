Экс-президент Украины Петр Порошенко вызвал споры в сети, прокомментировав исход четвертьфинального матча ЕВРО-2020 между сборными Украины и Англии, пребывая, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Видео с обращением было опубликовано на странице экс-гаранта в Facebook 4 июля

Порошенко рассказал о последнем случае пьянства © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную команду. Как мы болеем за сборную, желательно, чтобы так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче со Швецией. Благодарим пусть и за поражение в первом матче, но это была настоящая борьба. Мы двигаемся вперед. Вперед к победе. Слава Украине», — сказал Порошенко.

Пользователи соцсети обратили внимание на речь политика. Некоторые комментаторы предположили, что бывший украинский лидер был пьян: «Ничего страшного. С горя выпил. Я тоже», «Он еле держится на ногах», «Гетьмана Порошенко срубило поражение нашей сборной» и др.

Другие же заступились за Порошенко, указав на его усталость, а также напомнив, что он взрослый человек, который имеет право выпить: «Ну, может, и выпил на эмоциях! Ну и что? А мы тут с вами что, клуб трезвости? Выходной день! Эмоции! Вот прицепились идеальные представители человечества!», «Это президент, который не спал всю ночь, переживал вместе с народом за нашу сборную. Единственный, при котором мне не было стыдно, что я за него голосовала!» и др.

Третьего июля сборная Украины в матче 1/4 финала ЕВРО-2020 проиграла национальной команде Англии. Уже в первом тайме, на первых минутах матча украинцы пропустили гол. Еще три гола англичане забили во втором тайме.