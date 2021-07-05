Накануне 84-летнему главе католической церкви сделали плановую операцию по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Её провели под общей анестезией в римской больнице имени Джемелли.
За несколько часов до операции Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией. Он рассказал о планах посетить Венгрию и Словакию в сентябре текущего года.
В январе Папе посоветовали сесть на диету. Сообщалось, что понтифику, известному своим хорошим аппетитом, придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного — хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных. Такую рекомендацию медики дали в рамках лечения ишиаса — воспаления седалищного нерва.