Папа Римский Франциск успешно перенес хирургическую операцию. Об этом 4 июля сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, передает РИА Новости

«Папа Римский» прокатился на «Таврии» по Харькову © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

За несколько часов до операции Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией. Он рассказал о планах посетить Венгрию и Словакию в сентябре текущего года.

В январе Папе посоветовали сесть на диету. Сообщалось, что понтифику, известному своим хорошим аппетитом, придется отказаться от употребления в пищу макаронных изделий, а также мучного — хлеба, пиццы и любых сладостей, в том числе тортов и пирожных. Такую рекомендацию медики дали в рамках лечения ишиаса — воспаления седалищного нерва.