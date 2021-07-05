Ожидается, что закон будет предусматривать обязательную вакцинацию сначала для всех медицинских работников и сотрудников домов престарелых, а затем — в зависимости от эпидемической ситуации — и других групп взрослого населения.
Пока нежелание населения вакцинироваться препятствует цели властей достичь 80% привившихся, необходимых для достижения коллективного иммунитета. Согласно опросам, около 20% взрослых французов отказываются от вакцинации. Среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет этот показатель достигает 26%.
Сейчас во Франции полностью вакцинированы только 34% населения.
Министр здравоохранения Франции Оливье Веран уже предупреждал, что страна может столкнуться с четвертой волной эпидемии к концу месяца из-за «дельта»-варианта индийского штамма коронавируса. По его словам, уровень заражения не снижался на протяжении пяти дней. Веран также призвал как можно больше французов поставить вакцину против COVID-19.