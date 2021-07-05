Владимир Зеленский сильно изменился с тех пор, как стал президентом Украины. Об этом 4 июля заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, передает RT

Зеленский похвастался оружием для противодействия «российской агрессии» © REUTERS, Gleb Garanich

Кроме того, парламентарий заметил, что угроза Украине исходит не от России.

«Если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада», — заверил депутат.

Накануне Зеленский рассказал, что комплекс «Нептун» украинского производства официально принят на вооружение Военно-морских сил (ВМС) страны. По его словам, новый береговой ракетный комплекс «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей».