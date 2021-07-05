«Не этих заявлений, все более агрессивных, ждали от Зеленского те избиратели, которые за него голосовали. Они ждали как раз нормализации ситуации, решения целого ряда социальных проблем», — сказал Новиков.
Кроме того, парламентарий заметил, что угроза Украине исходит не от России.
«Если есть угрозы для современной Украины, то они как раз исходят из перспективы превращения её в полигон для отработки разного рода технологий и задач интересов Запада», — заверил депутат.
Накануне Зеленский рассказал, что комплекс «Нептун» украинского производства официально принят на вооружение Военно-морских сил (ВМС) страны. По его словам, новый береговой ракетный комплекс «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей».