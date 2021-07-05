Комплекс «Нептун» украинского производства официально принят на вооружение Военно-морских сил страны. Об этом 4 июля заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщили на его сайте

Зеленский провел параллель между украинским и американским праздниками © Владимир Зеленский/Инстаграм словам, новый береговой ракетный комплекс «позволяет достойно противодействовать российской агрессии в акватории Черного и Азовского морей».

Он добавил, что, кроме этого, ВМС Украины продолжают совершенствовать свою инфраструктуру и повышать уровень подготовки, в том числе во время международных учений Sea Breeze-2021 при участии военных из стран НАТО.

Зеленский также подчеркнул, что Украина получит от Турции ударные беспилотники Bayraktar-ТВ2, которые уже есть на вооружении украинской армии. Кроме того, Анкара к 2023 году построит для Киева корвет.

Ранее аналитики исследовательской службы Конгресса США назвали основные проблемы Вооруженных сил Украины, которые мешают стране вступить в НАТО. Проведение реформ тормозит «советское наследие Украины», то есть устаревшая техника, а также потенциальная «угроза» со стороны России, считают специалисты.