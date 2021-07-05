Президент Украины Владимир Зеленский 4 июля посетил эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Ross, участвующий в военных учениях Sea Breeze-2021 в Черном море. Об этом сообщили на его сайте

Зеленский назвал «мощные» ВМС одним из своих главных приоритетов © Офис президента Украины Юджин Блэк.

Зеленский назвал символичным, что в один день отмечаются День ВМС Украины и День Независимости США.

«Эти два события связаны между собой. Ведь сегодня Украина отстаивает свою независимость, суверенитет и территориальную целостность на востоке. И мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», — сказал он.

Учения Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море и продолжатся вплоть до 10 июля. В них задействованы порядка пяти тысяч военных и более 30 кораблей от разных стран. Участниками военного мероприятия являются Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Болгария, Греция, Латвия и остальные страны-партнеры.