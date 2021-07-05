Кандидат в президенты Эстонии Хенн Пыллуаас 4 июля на съезде Консервативной народной партии (EKRE) потребовал от России вернуть часть территории, передает РИА Новости

Слуцкий ответил на территориальные претензии Эстонии к РФ © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

По мнению кандидата в президенты, российским властям следует отдать Таллину часть правобережья Нарвы и Печорского района.

Ранее в ходе своего новогоднего обращения к гражданам Пыллуаас также выступил с территориальными претензиями к России. Как заявили в Госдуме, подобные высказывания представителей эстонских властей создают дополнительную напряженность в отношениях двух стран. Отмечается, что Москва признает Тартуский мирный договор только в качестве исторического документа и не считает его действующим.

Переговоры о границе между Россией и Эстонией продолжаются много лет. В 2005 году стороны подписали первый пограничный договор, но во время ратификации эстонская сторона включила в него упоминание Тартуского мирного договора, после чего Москва отозвала подпись. В 2014 году страны подписали новое соглашение, которое не ратифицировано до сих пор.