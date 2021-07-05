Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывший депутат Верховной Рады Вилен Мартиросян 4 июля в эфире телеканала «Наш» рассказал о шансах Киева в случае конфликта с Россией

«Это даже не война». Военный эксперт о том, что сделает Россия, если ВСУ пойдут в атаку на Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

«Как бы ни было, Россия и Украина — как великан и карлик. Зачем нам, карлику, говорить: "Да я тебе морду набью сейчас так, что вообще упадешь", не понимая, что великан по голове даст — он сядет», — сказал генерал.

При этом на Украине, по его мнению, стало слишком много «умных», которые «с подхалимством» рассуждают о любви к своей стране и ненависти к России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии у России шансов на успех в случае конфронтации с НАТО. По мнению Кулебы, Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в регионе Черного моря. Глава ведомства добавил, что если Североатлантический альянс не будет предпринимать никаких действий, Россия значительно усилит контроль над Черным морем и влияние в регионе