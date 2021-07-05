Военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру рассказал, зачем Верховная Рада Украины приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны

Жилин: Идеальный вариант для Запада - не принимать Украину в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он добавил, что для тех времен «это было просто гениальное решение». Страна находилась в опасности, и нужны были подразделения, которые работают на местах, знают местное население, следят за появлением новых людей и полностью контролируют обстановку.

«Видимо, Украина берет эту инициативу оттуда для того, чтобы каким-то образом контролировать территории. Поскольку Украина фактически потеряла все государственные институты, то речь, скорее всего, идет о том, чтобы контролировать территории в интересах олигархата и не допускать протестных действий. Потому что внутренняя социально-политическая ситуация достаточно напряженная, население готово выступать для отстаивания своих прав, и для властей наступает опасность смуты. Поэтому эти территориальные отряды, скорее всего, будут брошены против народа», — предположил Жилин.

Ранее Верховная Рада приняла законопроект об отрядах территориальной самообороны. В соответствии с документом предлагается разбить территорию Украины на зоны, в каждой из которых может быть создана бригада или батальон ТО общей численностью до 140 тысяч человек.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.