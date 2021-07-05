Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, понимают ли постсоветские элиты опасность заигрывания с Западом

Дзермант рассказал об отказывающихся от российского гражданства украинцах © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, никто не работает над сплачиванием элит, нет единой информационной повестки, каждая страна двигает в СМИ что-то свое и не пытается найти нечто общее.

«Тут нужен какой-то прорыв, координация и создание общего поля», — добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.