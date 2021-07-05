«Я думаю, что понимают. Но есть интересы и есть желание что-то получить от Запада. Есть какие-то отношения, в том числе экономические. К тому же не всегда постсоветские элиты понимают последовательную политику России. Что она хочет, как она пытается что-то делать? Многие не видят для себя каких-то выгод, а видят какие-то политические ходы. По крайней мере, именно так они воспринимают действия России и ее руководства. Помимо всего прочего у нас очень мало объединяющей гуманитарной работы», — сказал Дзермант.
По его словам, никто не работает над сплачиванием элит, нет единой информационной повестки, каждая страна двигает в СМИ что-то свое и не пытается найти нечто общее.
«Тут нужен какой-то прорыв, координация и создание общего поля», — добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.