Директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему значительная часть украинцев, которая симпатизирует России, не становятся гражданами РФ

Вассерман объяснил, какой удар по Украине нанесли российские паспорта для Донбасса © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

«Если Украина не пускает нас к себе, мы должны привлекать украинцев, которые хотели бы приобрести гражданство. Это правильно. Важно также то, что они таким образом будут влиять на родственников и свое окружение. Но нужно понимать, что далеко не все на это пойдут и что значительная часть украинцев, которая симпатизирует России, гражданство принимать не будет, потому что у них могут быть из-за этого какие-то сложности. И про эту категорию нужно тоже не забывать», — сказал Дзермант.

На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев единым народом. В качестве примера он привел Израиль, куда съезжаются евреи со всего мира. По его словам, евреи из Европы говорят на идиш, а не на иврите, но еврейский народ дорожит своим единством, несмотря на различия. Путин привел еще один пример — Мордовию, где живут несколько народностей — мордва, эрзя, мокша, — чьи языки сильно отличаются, но все они также считают себя единым этносом, потому что они «умные и понимают, что дробление не приводит ни к чему хорошему и ослабляет».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.