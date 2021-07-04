Москва не будет закрывать глаза на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек в Донбассе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1» 4 июля

«Несмотря ни на что»: Путин заявил, что Россия не бросит Донбасс © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк сказал он.

Песков добавил, что Москва, Париж и Берлин делают все возможное для обеспечения реализации минского комплекса мер.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не оставит Донбасс «несмотря ни на что».

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ), также переговоры ведутся в «нормандском формате» с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.