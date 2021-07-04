«Что затрудняет воплощение идеи о двусторонней встрече. Помимо вот этого основного момента о невыполнении Минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну. И, конечно, вот этот настрой явно не коррелируется с абсолютно беспрецедентным давлением на политических оппонентов, на желании избавиться от своих успешных политических оппонентов путем открытия уголовного дела», — заявил Песков.
На Украине депутатов Верховной Рады — председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его сопартийца Тараса Козака — подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.