Встречу президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского затрудняет как невыполнение Минских соглашений, так и несовпадение в презентации демократичности украинского лидера. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал в эфире телеканала «Россия 1» 4 июля

«Исчерпывающе ответил»: эксперты оценили слова Путина о встрече с Зеленским © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины заявил Песков.

На Украине депутатов Верховной Рады — председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его сопартийца Тараса Козака — подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. По версии следствия, оба в 2015 году якобы вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.

Суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест. Депутат не может отлучаться из дома и должен все время носить средство электронного контроля.