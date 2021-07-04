«Опять же, я все-таки не сторонник обсуждения таких сценариев судного дня. Но очевидно, что реакция будет, конечно же, жестка», — заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ на подобные провокации.
Он также напомнил слова президента о том, что информация, которую получил разведывательный самолет, была не теми сведениями, которые он собирался получить, а теми, которые российская сторона «посчитала необходимым предоставить».
На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Оборонное ведомство Великобритании настаивает, что корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако находившиеся на борту британского судна журналисты подтвердили, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал проход корабля в российских водах «вполне уместным», так как, по его словам, Лондон не признает переход Крыма к РФ. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.