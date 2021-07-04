Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не является сторонником обсуждения «сценариев судного дня», но при повторении ситуаций, подобных инциденту с британским эсминцем Defender, реакция России будет жесткой. Он сказал об этом в эфире телеканала «Россия 1» 4 июля

«Плевать им на Украину». Эксперт объяснил, почему провокация с британским эсминцем оказалась успешной © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк заявил Песков, отвечая на вопрос о реакции РФ на подобные провокации.

Он также напомнил слова президента о том, что информация, которую получил разведывательный самолет, была не теми сведениями, которые он собирался получить, а теми, которые российская сторона «посчитала необходимым предоставить».

На прошлой неделе Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел «предупредительное бомбометание» по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждают, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.

Оборонное ведомство Великобритании настаивает, что корабль якобы совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, а Россия проводила в Черном море учебные стрельбы и заранее предупредила о своих действиях. Однако находившиеся на борту британского судна журналисты подтвердили, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.

Позднее премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон назвал проход корабля в российских водах «вполне уместным», так как, по его словам, Лондон не признает переход Крыма к РФ. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что провокация была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан.