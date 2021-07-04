«Общественные организации призвали организаторов Atlas Weekend отказаться от участия в фестивале российского певца Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, а также других российских артистов, которые служат авторитарному режиму», — говорится в общем заявлении.
Обращение поддержали ОО «Детектор медиа», ОО «Институт массовой информации», StopFake (ОО «Центр медиареформ»), Информационная кампания «По ту сторону новостей», Euromaidan Press, ОО «Интерньюз Украина», ОО «Фонд Общественность», Центр демократии и верховенства права и Независимый медийный совет.
Фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве с 6 по 11 июля. Выступление Меладзе анонсировали почти два месяца назад.