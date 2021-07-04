Сразу несколько общественных организаций призвали организаторов украинского музыкального фестиваля Atlas Weekend отказаться от выступления певца Валерия Меладзе и других российских артистов. Об этом на днях сообщило издание «Детектор медиа»

«Салют, Валера!»: выпускник украинского института Меладзе отметил 56-й день рождения © Валерий Меладзе/Инстаграм Валерия Меладзе, который отметился выступлениями на частных концертах для семьи и соратников [президента Белоруссии] Александра Лукашенко, а также других российских артистов, которые служат авторитарному режиму», — говорится в общем заявлении.

Обращение поддержали ОО «Детектор медиа», ОО «Институт массовой информации», StopFake (ОО «Центр медиареформ»), Информационная кампания «По ту сторону новостей», Euromaidan Press, ОО «Интерньюз Украина», ОО «Фонд Общественность», Центр демократии и верховенства права и Независимый медийный совет.

Фестиваль Atlas Weekend пройдет в Киеве с 6 по 11 июля. Выступление Меладзе анонсировали почти два месяца назад.