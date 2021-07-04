Внештатный советник главы Офиса президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Алексей Арестович в нецензурной форме прокомментировал «туфельный скандал» в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Гневный комментарий он оставил в Facebook 3 июля

«Да у нас даже белья нет». В Минобороны Украины отреагировали на скандал с девушками на каблуках Нєжинскій Гурок опубликовал скриншот начала статьи из The Guardian, в которой тренировка курсанток к параду в обуви на каблуках названа «идиотской», и отметил Арестовича.

В ответ тот заявил, что курсантки сами выбрали такую форму одежды.

«Ху…с безграмотный. Курсантки лично выразили желание идти на параде в парадной форме, которая автоматически предполагает каблуки. Им дали возможность выбрать из двух видов обуви более удобный, после одного (!) экспериментального прохождения. Если кого Guardian и обидела, то прежде всего девочек-курсанток самих. И ты туда же, обс…с дешевый. Так что сверни свой Guardian и запихни себе в ж…у, уе…к», — написал Арестович.

На замечания других пользователей он дописал: «Все, на что вы сподобитесь при встрече, — раком встать, клоуны. Подходите, помогу» и «Подходи в понедельник в 11:00 на Банковую, 11. Уделю тебе десять минут».

В четверг, 1 июля, в сети разгорелся скандал вокруг участия украинских женщин-военных в параде на каблуках вместо берцев. Фотографии подготовки опубликовало на своей странице Минобороны Украины. Пользователи соцсетей назвали идею «трэшем» и заявили, что это превратит парад в фарс.

На следующий день депутаты Рады вручили министру обороны в знак протеста каблуки. Данный перфоманс не оценили в «Слуге народа». Евгения Кравчук заявила, что целесообразнее не вручать министру обороны туфли, а работать над улучшением обеспечения женщин-военнослужащих.