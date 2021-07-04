Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности России. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации 3 июля

Русский и белорусский, как русский и украинский, народы — почти один народ – Путин © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Там отмечается, что «действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками», в частности, в связи с чем увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав.

В качестве противодействия дезинтеграционным процессам приводится тезис об «укреплении братских связей между русским, белорусским и украинским народами».

Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как «языка международного общения» и оказание поддержки российским гражданам в других странах в сохранении их «общероссийской культурной идентичности».

Указывается, что Россия в случае недружественных действий иностранных государств в отношении страны, в том числе применения санкций, по-прежнему оставляет за собой право применять симметричные и ассиметричные меры.