«Только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит формирование справедливого общества и процветание России», — говорится в преамбуле к документу.
Там отмечается, что «действия некоторых стран направлены на инспирирование в СНГ дезинтеграционных процессов в целях разрушения связей России с ее традиционными союзниками», в частности, в связи с чем увеличивается опасность перерастания вооруженных конфликтов в локальные и региональные войны, в том числе с участием ядерных держав.
В качестве противодействия дезинтеграционным процессам приводится тезис об «укреплении братских связей между русским, белорусским и украинским народами».
Также в документе прописана задача укрепления позиций русского языка как «языка международного общения» и оказание поддержки российским гражданам в других странах в сохранении их «общероссийской культурной идентичности».
Указывается, что Россия в случае недружественных действий иностранных государств в отношении страны, в том числе применения санкций, по-прежнему оставляет за собой право применять симметричные и ассиметричные меры.