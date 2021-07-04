Сборная Украины, впервые в истории вышедшая в четвертьфинал ЕВРО, 3 июля потерпела сокрушительное поражение от команды Англии (0:4) и покинула турнир.
«Сборная Англии заслуженно выиграла, я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь на 4-й минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться», — сказал Ярмоленко.
При этом он отметил, что, несмотря на поражение 4:0, футболит гордится тем, что является частью украинской команды.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией, украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».
«Сегодня наибольшую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество», — отметил Шевченко.
Тренер пока затрудняется подвести итоги выступлений сборной Украины на ЕВРО-2020 и обещает это сделать сразу по возвращении команды в Киев. Предварительно, по его словам, на результативности встречи сказалась разница в классах команд, так как англичане являются фаворитами всего круга состязаний чемпионата.