Сборная Англии заслуженно победила команду Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Об этом 3 июля заявил капитан украинской сборной Андрей Ярмоленко, цитирует сайт УЕФА

«Попортим нервы грандам мирового футбола»: Зеленский и политики поблагодарили сборную Украины © Владимир Зеленский/Инстаграм

«Сборная Англии заслуженно выиграла, я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Нас надломил быстрый мяч. Была стратегия и тактика на игру, но когда ты пропускаешь на 4-й минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться», — сказал Ярмоленко.

При этом он отметил, что, несмотря на поражение 4:0, футболит гордится тем, что является частью украинской команды.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что во время игры с Англией, украинцы «создавали много моментов», но «не доиграли много эпизодов».

«Сегодня наибольшую роль сыграли эпизоды в игре, которые мы не доиграли. Особенно на втором этаже. Знали, что у англичан будет преимущество», — отметил Шевченко.

Тренер пока затрудняется подвести итоги выступлений сборной Украины на ЕВРО-2020 и обещает это сделать сразу по возвращении команды в Киев. Предварительно, по его словам, на результативности встречи сказалась разница в классах команд, так как англичане являются фаворитами всего круга состязаний чемпионата.