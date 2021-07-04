«Искренние поздравления [президенту США] и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины», — говорится в посте.
Четвертого июля в США празднуется День независимости страны. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости Соединенных Штатов от Королевства Великобритании.
Щирі вітання @POTUS і американському народу з Днем незалежності! Наші країни об'єднують демократичні цінності та прагнення свободи. Наша дружба і стратегічне партнерство творять спільну історію успіху. Вдячний 🇺🇸 за незмінну підтримку суверенітету 🇺🇦. #4thofJuly pic.twitter.com/CmsydX59XQ— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 4, 2021