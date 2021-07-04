Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости
Без парада, но с маршем. Украина отметила День независимости
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«Искренние поздравления [президенту США] и американскому народу с Днем независимости! Наши страны объединяют демократические ценности и стремление к свободе. Наша дружба и стратегическое партнерство творят общую историю успеха. Благодарен США за неизменную поддержку суверенитета Украины», — говорится в посте.

Четвертого июля в США празднуется День независимости страны. В этот день в 1776 году была принята Декларация независимости Соединенных Штатов от Королевства Великобритании.