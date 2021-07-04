В пятницу, 2 июля, под Винницей спустя несколько часов после вакцинации препаратом Pfizer против коронавируса скончался мужчина.
«По данным электронной амбулаторной карты пациента — хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении.
Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины не зафиксировано. Расследование данной смерти продолжается.
Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит расследование данных о случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) после вакцинации препаратом, произведенным компанией Pfizer. Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.