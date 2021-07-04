Предварительная причина смерти 47-летнего мужчины в Винницкой области Украины спустя пару часов после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer - острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца, а не тромбоз. Об этом сообщила пресс-служба департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой обладминистрации 3 июля

ВОЗ расследует случаи миокардита после вакцинации Pfizer © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк «По данным электронной амбулаторной карты пациента — хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», — говорится в сообщении. Отмечается, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза у умершего мужчины не зафиксировано. Расследование данной смерти продолжается. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит расследование данных о случаях миокардита (воспаления сердечной мышцы) после вакцинации препаратом, произведенным компанией Pfizer. Как отметил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, миокардиты после использования вакцины Pfizer носили самоограничивающийся характер и имели легкую форму.