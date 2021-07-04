Президент Украины Владимир Зеленский и другие политики поблагодарили сборную Украины по футболу за выступление на чемпионате Европы после финального для Украины матча с Англией 3 июля

«Это давило на нас»: сборная Англии о матче с Украиной © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну. Спасибо за этот чемпионат, и уверен, что дальше — только лучше!» — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что ни одно поражение не сломает Украину, и напомнил, что украинцы завершили турнир в топ-8 сильнейших команд Европы, получив лучший результат, чем Франция, Германия, Нидерланды, Португалия и многие другие.

«Я верю, что мы обязательно пробьемся на ЧМ-2022 и попортим там нервы многим грандам мирового футбола», — добавил президент.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также поблагодарил спортсменов за игру.

«Покидаем ЕВРО-2020 в восьмерке лучших. Спасибо нашим ребятам за то, что подарили Украине этот футбольный праздник. Самые крупные победы у нас еще впереди», — написал он на своей странице в Facebook.

По мнению главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, в матче с Англией украинской сборной не хватило лишь удачи.

«Вы — наши герои, которые самоотверженно боролись в течение всего чемпионата. Где-то не хватило удачи. Англия была единственной командой на турнире, кто еще не пропустил ни одного мяча в свои ворота. И поэтому играть было вдвое тяжелее. К домашнему ЕВРО-2012 мы не играли в финальных стадиях, но этот чемпионат Европы стал для нас третьим подряд. И мы показали крутой результат», — отметил он в своем Facebook- аккаунте.

Мэр Киева Виталий Кличко также выразил поддержку украинским футболистам.

«Игра с одной из сильнейших сборных не только Европы, но и мира, была для украинцев действительно испытанием. Путь к великим свершениям невозможен без поражений и разочарований. Они дают опыт, закаляют волю и настраивают на совершенствование мастерства. Главное — не то, упал ты или нет. Главное — смог ты потом подняться и достойно идти дальше. К победе», — написал градоначальник в своем Facebook.

Депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, комментируя итоги матча, отметил, что игра была напряженной и нервной.

«Сборная подарила всем нам настоящий праздник футбола и показала Европе, на что мы способны! Это было сложно, порой нервно, порой фартово, но накал всегда на максимуме. Несмотря на все наша команда всегда упорно боролась до конца и показала свой характер! В конце концов мы в восьмерке лучших команд континента», — написал нардеп в Facebook.